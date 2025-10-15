Синоптики предупредили о переходе России в зимний режим

По всей России наблюдается похолодание, страна переходит в зимний режим. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступает тот период, который называется очень красиво – предзимье. Традиционно с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», – цитирует Вильфанда «РИА «Новости».

Похолодание наблюдается даже в южных регионах. Сейчас там воздух прогревается до +18 градусов, но вскоре показатель сильно понизится.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что предстоящая зима будет холоднее предыдущей почти во всех регионах России. При этом синоптики обещают раннюю весну с теплым мартом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube