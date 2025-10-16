Мошенники взяли на вооружение новую схему получения доступа к онлайн-банкам

Мошенники начали рассылать в мессенджерах вредоносные видеофайлы, с помощью которых можно установить на мобильный телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку. Об этом сообщили в МВД России.

Злоумышленники используют взломанные аккаунты в мессенджерах для рассылки файлов с видео, которые на самом деле являются вредоносными. После скачивания на смартфон устанавливается программа удаленного доступа к онлайн-банку, с помощью которой аферисты могут похитить деньги жертвы, передает ТАСС.

Согласно материалам МВД, потенциальная жертва получает в мессенджере от знакомого сообщение со ссылкой на видео. После открытия файла на телефон устанавливается вредоносная программа, дающая мошенникам удаленный доступ к онлайн-банкам и позволяющая им перевести деньги на свои счета. Позже выясняется, что аккаунт знакомого был взломан.

В МВД также предупредили о рассылке вирусов, замаскированных под видеоархивы, которые также позволяют мошенникам получить доступ к мобильному телефону жертвы.

В связи с этим правоохранители просят не переходить по ссылкам и не скачивать сомнительные программы и приложения на мобильное устройство, даже если они приходят от знакомых людей.

Ранее сообщалось, что мошенники взяли на вооружение несколько схем, в ходе реализации которых заставляют россиян снимать самозапрет на выдачу займов.

Москва, Наталья Петрова

