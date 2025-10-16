Госдума призвала Мишустина ограничить использование пальмового масла в продуктах питания

Госдума приняла обращение к главе правительству РФ Михаилу Мишустину по ограничению использования пальмового масла при производстве продуктов, прежде всего предназначенных для детского питания.

Депутаты считают необходимым выработать эффективные меры в этой сфере. Они ссылаются на данные экспертов, согласно которым массовое применение пальмового масла приводит к негативным последствиям, влияющим на здоровье человека.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в 2019 году депутатами был принят закон об отмене налоговых льгот для пальмового масла, но «вместе с тем продолжается его широкое применение».

Госдума предложила кабмину до 1декабря 2025 года представить свою позицию по ряду вопросов, в частности, по соблюдению запрета на использование пальмового масла и молочной продукции на его основе в питании детей, а также целесообразности распространения данного запрета на организации, оказывающие социальные и медицинские услуги.

Также депутаты предлагают повысить ставку ввозной таможенной пошлины для пальмового масла, ввести на него акцизы.

Среди предложений Госдумы – создание единой цифровой платформы для мониторинга технологических процессов изготовления пищевых продуктов с использованием пальмового масла в рамках всей производственной цепочки; усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение, в том числе в части использования в продукции заменителей молочных жиров;

Кроме того, депутаты призвали принять целевую программу по развитию молочного и мясного животноводства в России.

«Все это должно способствовать повышению качества пищевой продукции, а также снижению риска заболеваний у детей и взрослых», – заключил Володин.

Ранее сообщалось, что пальмовое масло планируется запретить использовать для приготовления обедов в школах, детских садах и других образовательных учреждениях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

