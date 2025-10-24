российское информационное агентство 18+

24 октября 2025

Операторы связи в России смогут отключать лишние сим-карты с ноября

Операторы связи в России получат право блокировать сим-карты, если на одного человека оформлено более 20 номеров. Соответствующие поправки законодательства были приняты в прошлом году.

Компании связи были обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и информацию о количестве у них абонентских номеров.

Согласно нововведениям, физлицу может быть предоставлено в общей сложности не более 20 номеров. Абонентам до 1 ноября необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. Если эти обязательства не исполнены до указанного срока, операторы будут не вправе оказывать в отношении этих абонентских номеров услуги связи.

Ранее генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщал, что в ходе оперативных мероприятий были вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек.

Москва, Зоя Осколкова

