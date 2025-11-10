Почти 70% россиян выступают за полный запрет вейпов

Семеро из десяти опрошенных россиян поддерживают инициативу полного запрета продажи вейпов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Ранее данную идею одобрил президент РФ Владимир Путин.

Респонденты свою позицию обосновывают тем, что вейпы вредны для здоровья, называя их «синтетической химией». «Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно», – считают участники опроса.

Против выступают только 7% опрошенных. «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут» и «Будут продавать бесконтрольно, подпольно», – так звучат аргументы противников запрета.

Еще 15% заявили респондентов, что им все равно, а 9% затруднились с оценкой.

Опрос показал, что женщины более активно поддерживают запрет, чем мужчины – 71% против 67% соответственно. Активнее поддерживают запрет россияне с доходом от 150 тысяч рублей в месяц – 83%.

Больше сторонников запрета вейпов среди россиян среднего возраста (35-45 лет) – 81%, меньше – среди молодежи (57%).

Опрос проводился 6-7 ноября в 367 населенных пунктах во всех округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

