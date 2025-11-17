Рособрнадзор сохранит возможность пересдать один предмет ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на встрече с родителями учащихся.

«Эта инициатива сохраняется, она теперь на постоянной основе», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

При этом, по словам главы ведомства, в добавлении еще одного дня или увеличении количества экзаменов в рамках пересдачи в настоящее время необходимости нет. Такой позиции, продолжил он, придерживаются и экспертное сообщество, и министерство просвещения, и Рособрнадзор, и регионы.

Музаев также уточнил, что со следующего года сдача ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня.

При этом он заявил, что задания ЕГЭ «абсолютно одинаковы для всех». «Мы не делаем разными варианты по сложности для регионов», – подчеркнул он.

Кроме того, Музаев заявил, что Рособрнадзор не планирует разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни. «Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление. Нет такой целесообразности», – сказал глава Рособрнадзора. По его словам, русский язык – это один из лучших предметов по средним баллам ЕГЭ, а модель сдачи этого экзамена отработана годами.

Ранее Музаев сообщил, что основной этап единых школьных экзаменов в России в 2026 году стартует не ранее 1 июня. По его словам, перенос сроков ЕГЭ и Основного государственного экзамена позволит школьникам полностью завершить освоение всех учебных предметов.

