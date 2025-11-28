Мошенники воруют деньги, предлагая «сезонные» скидки на ЖКХ

Мошенники взяли на вооружение новую схему обмана россиян. Аферисты, представляясь сотрудниками социальной защиты, предлагают оформить фиктивные «сезонные» скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, чтобы похитить средства с банковских карт. Об этом сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, выманивают у граждан личные данные под предлогом идентификации личности, что приводит к хищению денег с банковских карт», – рассказал он РИА «Новости».

Мошенническая схема предполагает «информационный» звонок от лже-сотрудников соцзащиты или районных управ. Потенциальной жертве сообщают о якобы введении специальных «зимних» скидок на оплату услуг ЖКХ и предлагают оперативно оформить соответствующие льготы.

Затем под предлогом «идентификации личности» или «привязки лицевого счета» гражданина просят сообщить одноразовые пароли из СМС, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. При этом в ходе разговора злоумышленники создают видимость официального обращения, ссылаясь на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах.

Эксперт напомнил, что сотрудники госучреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. И подчеркнул, что все вопросы по предоставлению льгот и субсидий на ЖКХ решаются «исключительно через официальные заявления или при личном визите в соответствующие органы».

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают пенсионеров, предлагая участвовать в несуществующих государственных программах «софинансирования пенсий».

Москва, Наталья Петрова

