Юрист предупредил о росте числа мошенничеств с авто по «бабушкиной схеме»

В 2026 году число случаев мошенничества с продажей автомобилей с применением «бабушкиной схемы» может вырасти на 50-70%. С таким прогнозом выступил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин в комментарии «Газете.ru».

Подобные случаи афер уже фиксируются в России, но точных данных по числу мошенничеств нет, поскольку, по словам эксперта, такая статистика пока не ведется. Однако если суды продолжат удовлетворять иски по жилью от обманутых мошенниками пенсионеров, как это происходит в уходящем году, то аферисты переключатся на продажу автомобилей, полагает юрист.

«Не стоит полагать, что иномарка в собственности у доверчивого пенсионера – это скорее исключение. Оформление транспортных средств на пенсионеров для снижения транспортного налога стало удобной ловушкой. Мошенникам проще найти жертв среди тех, кто редко проверяет документы и не подозревает о последствиях», – отметил Палюлин.

Эксперт дал рекомендации для безопасной покупки автомобиля. Он посоветовал до выхода на сделку посмотреть на поведение продавца: если человек не помнит, когда последний раз ездил на авто или путает месяц техосмотра, год приобретения автомобиля – это тревожный знак. Если это пенсионер, нужно запросить справку из психоневрологического диспансера.

Кроме того, обязательным шагом должна стать проверка истории машины через ГИБДД на предмет залогов, угонов и ограничений. На сайте Нотариальной палаты можно проверить наличие залогов по имени и фамилии залогодателя (продавца), уточнил юрист.

Палюлин также рекомендовал записывать весь процесс переговоров на видео, особенно момент, когда продавец подтверждает, что сам хочет продать машину, действует не под давлением и при неблагоприятных для продавца обстоятельствах. На сделку можно привезти с собой врача, который проведет медосвидетельствование на месте, посоветовал эксперт.

Ранее в Госдуме призвали Верховный суд разобраться со скандальным делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной и принять решение, которое бы защитило добросовестного покупателя от рисков чужого обмана.

Москва, Наталья Петрова

