В ноябре киберполиция предотвратила хищение у россиян более 222 млн рублей

Правоохранителями в ноябре предотвращено хищение дистанционными мошенниками более 222 млн рублей. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«За ноябрь 2025 года в ходе реализуемых мероприятий сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из регионов предотвратили мошеннические преступления в отношении 638 граждан», – отметили в ведомстве.

В киберполиции уточнили, что сумма предотвращенного ущерба составила свыше 222 млн 145 тыс. рублей. Также были задержаны 69 курьеров, причастных к перевозке похищенных средств.

Накануне стало известно об успешной операции МВД и ФСБ по ликвидации технического центра телефонных мошенников, который ежедневно совершал 30 тыс. звонков с территории Украины. В Санкт-Петербурге и Тольятти были задержаны двое мужчин, которые помогали злоумышленникам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

