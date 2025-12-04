Корпоративные номера и оформление на мертвецов – каналы получения анонимных SIM-карт мошенниками

В России существуют три главных канала поступления нелегальных анонимных SIM-карт. Об этом рассказал «Известиям» руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.

Первый путь связан с внутренними нарушениями у мобильных операторов. «Эта схема работает так же, как и с выгрузкой персональных данных сотрудниками банков или госучреждений. Злоумышленник может подкупить или убедить сотрудника сотового оператора оформить и передать (продать) такие карты», – отметил эксперт.

Вторая часто применяемая схема – регистрация SIM на подставных физических лиц. По словам Иевлева, карту могут оформить на физлицо разными способами: на уже умерших людей, на лиц без определенного места жительства за небольшую сумму денег или на граждан, чьи данные утекли через «Госуслуги» или другие сервисы. «Механика похожа на схему с дропперами и банковскими картами, – сообщил собеседник издания. – Формально всё оформлено на законного владельца, но фактически управление картой передано третьим лицам».

Третий вариант – использование корпоративных тарифных пакетов через фирмы-однодневки. «Операторы подключают корпоративных клиентов и выдают сразу большие пакеты SIM-карт. Это позволяет регистрировать фирмы-однодневки, выдавать эти карты в розницу как «анонимные», хотя на бумаге они принадлежат организации», – пояснил Иевлев.

Эффективная борьба с этой проблемой возможна лишь при участии государства и с применением законодательных мер, в том числе уже принятого закона, ограничивающего количество SIM-карт на одно лицо. Применение подобных карт влечет существенные риски для их покупателей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

