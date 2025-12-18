Мошенники придумали способ обходить закон о дропперах

Мошенники научились обходить новый закон об уголовной ответственности для дропперов – лиц, чей счет использовали для вывода похищенных денег. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование по мониторингу дакнета DLBI.

Теперь аферисты стали просить россиян самим проводить операции под видом криптотранзакций. Жертвы при этом даже не подозревают, что их вовлекли в мошенническую схему.

Новые схемы злоумышленников грозят уголовной ответственностью. Даже если человек не передает банковскую карту, а использует ее по указанию других, он все равно может понести наказание, если извлекает выгоду из преступных операций, отмечает издание.

Эксперты предсказывают рост подобных «серых» вакансий и рекомендуют быть осторожными с предложениями легкого заработка, чтобы не попасть в преступные схемы. Они также советуют не передавать свои банковские данные третьим лицам, даже если речь идет о знакомых.

Напомним, 5 июля вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Соответствующие изменения были внесены в статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей). Дропперам грозит вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

