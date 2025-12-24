МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением пропуска в военкомат

Мошенники начали использовать новую схему кражи персональных данных россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на материалы МВД РФ.

Злоумышленники от имени сотрудников военкоматов звонят гражданам и убеждают в необходимости посетить военкомат якобы для оцифровки личных данных.

Потенциальной жертве говорят, что территория военкомата – режимный объект, поэтому, чтобы туда попасть, необходима повестка или пропуск. При этом мошенники настаивают на последнем варианте, заявляя, что не могут выслать повестку.

Под предлогом оформления пропуска злоумышленники убеждают граждан предоставить паспортные данные, которые якобы невозможно запросить в архиве. После получения этих данных они прерывают общение.

Ранее киберполиция предупредила о мошеннической схеме с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube