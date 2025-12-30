Кабмин РФ утвердил порядок назначения новой ежегодной семейной выплаты

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке назначения новой ежегодной выплаты для семей с детьми, которая вводится в стране с 2026 года.

Дополнительную поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно, при условии, что среднедушевой доход в семье ниже, чем полтора прожиточных минимума в регионе.

Выплата будет направляться один раз в год. Ее размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц. НДФЛ пересчитают по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут.

Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать в период с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал госуслуг либо в МФЦ или в отделении Социального фонда.

В бюджете России на эти цели предусмотрено почти 120 млрд рублей в 2026 году, более 128 млрд рублей в 2027 году и свыше 138 млрд рублей в 2028 году.

Ранее введение в РФ семейной налоговой выплаты с 2026 года анонсировал президент Владимир Путин. Глава государства рассчитывает, что новый инструмент поддержки будет востребован и «поможет сделать систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой».

