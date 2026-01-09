Ситуация в Белгородской области после обстрела ВСУ остается крайне сложной – губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе после ночного ракетного обстрела ВСУ остается «крайне сложной». Об этом он сообщил по итогам совещания оперативного штаба, посвященного ликвидации последствий вражеских ударов. По его словам, проблема с энергоснабжением должна разрешиться до конца дня.

«Сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются», – написал глава региона в своем телеграмм-канале.

Гладков подчеркнул, что власти региона находятся в постоянном контакте с правительством РФ, отраслевыми министерства.

Глава региона прокомментировал ситуацию с очередями на заправках и у банкоматов, отметив, что не видит в этом смысла.

«Как только появится электроэнергия от резервной генерации, произойдет нормализация ситуации. Баланса топлива у нас в регионе достаточно. Наличных денег в банкоматах и банках – достаточно, и вот эти действия – они на самом деле не очень важны.<…> Ещё раз обращаюсь к тем, кто сейчас начинает занимать очереди на заправочных станциях, делать этого не нужно. До конца дня вся эта проблема разрешится», – отметил он.

«В таком объеме мы ситуацию еще не проходили, но уверен, что и с этой задачей мы справимся», – подчеркнул Гладков.

В Белгородской области после ночного обстрела ВСУ объектов инженерной инфраструктуры более 500 тысяч жителей шести муниципалитетов остались без электричества и тепла, 200 тысяч – без водоснабжения.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube