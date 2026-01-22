Учиться в автошколах с 1 марта можно будет дистанционно

С 1 марта курсанты автошкол получат возможность изучать теорию для получения водительских прав дистанционно. Об этом сообщает РИА «Новости».

С весны часть теоретического курса будет разрешено проходить удаленно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость.

При этом традиционный очный формат обучения сохранится – автошколы смогут преподавать учащимся и без введения дистанционного обучения.

Кроме того, новшества предполагают, что будущие водители смогут проходить обучение в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, работающих по профилю соответствующей образовательной программы.

Ранее сообщалось, что к внесению в правительство России готовится проект поправок, ужесточающих процедуру теоретического экзамена на водительские права.

Подготовленный МВД РФ проект изменений в правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения расширяет список нарушений, при которых кандидат не допускается к экзаменам. К уже существующим добавляется использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники. В случае аннулирования результатов экзаменов, например из-за скрытых наушников, кандидат в водители отстраняется от попытки сдать на права на 12 месяцев.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

