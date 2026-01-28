Защита от спама не работает: треть звонков на сотовые телефоны россиян по-прежнему анонимны

Около трети звонков на мобильные телефоны россиян поступают без идентификации. При этом закон об обязательной маркировке вызовов от организаций действует с 1 сентября 2025 года. Мера была призвана защитить граждан от телефонного спама.

Несмотря на вступление в силу закона «О связи», около трети звонков от организаций к россиянам остаются немаркированными. В результате абоненты при входящем вызове не видят на экране телефона название звонящего юрлица, пишут «Известия». Безымянные вызовы бизнеса должны блокироваться, но это не делается, так как в законодательстве не прописана ответственность за это.

Маркировка входящих звонков – важная мера, направленная на защиту граждан от телефонного мошенничества и спама, а также на повышение прозрачности коммуникаций между бизнесом и клиентами, сказали в Минцифры.

Неидентифицированные вызовы, как правило, поступают в сети крупных сотовых операторов из сетей небольших операторов фиксированной связи, которых в России насчитывается около 1 тыс. С внедрением маркировки не спешат как сами операторы, так и часть их клиентов – в том числе банки, микрофинансовые организации и другие коммерческие структуры.

По словам игроков рынка связи, это обусловлено тем, что некоторые организации неохотно подключают услугу, полагая, что услуга должна быть бесплатной. Схематично это работает так: организация заключает договор о маркировке со своим оператором (например, фиксированной телефонной компанией), после чего тот передает «этикетку», которую должен видеть на экране смартфона сотовый абонент, его мобильному оператору. В настоящее время стоимость маркировки составляет около по 0,3 рубля за каждый звонок, причем вне зависимости от успешности соединения. Организации, которые не маркируют звонки, не учитывают, что запуск сервиса потребовал закупки, настройки и обслуживания специализированного оборудования на сети операторов связи, а ее оказание требует постоянных операционных расходов.

Эксперты считают, что снизить долю анонимных звонков поможет дальнейшее совершенствование нормативной базы. В Кодексе об административных правонарушениях необходимо закрепить конкретные меры ответственности за звонки без маркировки. Также должны быть разработаны документы, регламентирующие оплату этой услуги. Кроме того, нужно четко обозначить критерии, по которым добросовестных предпринимателей можно отличить от злостных спамеров.

