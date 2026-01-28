Операторы связи прекратили маркировку звонков от трех крупнейших банков

Сотовые операторы с 27 января отключили маркировку звонков от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, как того требуют нормы борьбы с телефонным мошенничеством. Вместо стандартной пометки «банк» или названия кредитной организации звонки из этих банков сопровождаются надписью «звонок без маркировки», сообщает РБК.

По данным издания, решение связано с тем, что банки не заключили с компаниями связи договоры на маркировку звонков из-за разногласий по поводу стоимости «идентификации» для финансовых организаций.

Согласно расчетам российских банков, внедрение маркировки при звонках будет стоить бизнесу 11 млрд рублей в год при стоимости массового вызова в 20 копеек.

Напомним, закон об обязательной маркировке вызовов от организаций действует с 1 сентября 2025 года. Мера была призвана защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. Безымянные вызовы должны блокироваться, но это не делается, так как в законодательстве не прописана ответственность за это. Прямых штрафов за отсутствие маркировки звонков пока не предусмотрено ни для бизнеса, ни для операторов связи, в худшем случае оператор может не пропустить подобный звонок, то есть звонящий не дозвонится до абонента.

По информации «Известий», около трети звонков на мобильные телефоны россиян по-прежнему поступают без идентификации. С внедрением маркировки не спешат как сами сотовые операторы, так и часть их клиентов – в том числе банки, микрофинансовые организации и другие коммерческие структуры.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube