Вторник, 3 февраля 2026, 10:30 мск

Минпросвещения определило даты весенних каникул в школах

Школы получили рекомендацию провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в комментарии РИА «Новости».

Напомним, зимние школьные каникулы проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Согласно рекомендациям Минпросвещения, длительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее семи дней. Для первоклашек предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине февраля.

