В Белгороде восстановлена подача тепла после ракетных ударов ВСУ

Подача тепла в Белгороде, прерванная после ракетных обстрелов со стороны Украины, восстановлена. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник утром.

По его словам, по указанию правительства России в город направили несколько десятков аварийных бригад и инженеров. Они продолжают работы по восстановлении энергетической инфраструктуры. На данный момент не подключенным к теплу остается 61 дом, уточнил глава региона.

В воскресенье Гладков сообщал, что в региональном центре без тепла остаются порядка 80 тысяч жителей. В связи с критической ситуацией в Белгороде были открыты пункты обогрева. Эти пункты будут работать до конца дня, решения по ним будут приниматься по мере решения проблем с подачей тепла в оставшиеся дома, уточнил глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что проблемы с газоснабжением, подачей холодной воды и водоотведением в городе устранены, но сохранялась проблема с отоплением. На период восстановительных работ пункты обогрева и часть детсадов были переведены на круглосуточный режим работы.

