«Будут обсуждения»: в Госдуме сочли назревшим вопрос возрастного ограничения в соцсетях

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что вопрос возрастных ограничений для доступа к соцсетям стал актуальным и обязательно будет предметом обсуждения – это требование времени.

По мнению парламентария, такие ограничения объективно назрели, поскольку «слишком много опасностей для детей в возрасте 6, 7 и 8 лет можно встретить на площадках, разных ресурсах, в том числе соцсетей».

Боярский также отметил, что в Госдуме пристально следят за нововведениями других стран в этой области, но практики применения этих мер пока нет.

«Есть разные попытки в разных странах попытаться отрегулировать возраст входящего в соцсеть человека. Они пока что носят декоративный характер, поскольку доподлинно мы никогда не знаем, кто находится у устройства», – цитирует депутата ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил запретить подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями и некоторыми игровыми онлайн-платформами с элементами соцсетей, например, Roblox. Этот законопроект уже прошел первое чтение в нижней палате французского парламента.

Предложения закрыть доступ в социальные сети для детей до 16 лет, чтобы оградить их от запрещенной информации и мошенников, звучат и в России. Политолог и эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей Яна Амелина считает, что вход в интернет должен быть только по паспорту и с обязательной верификацией пользователей. По ее словам, западные страны уже пошли по этому пути.

