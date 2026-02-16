Киберполиция предупредила о новой схеме кражи денег

Киберполиция предупредила о распространении мошеннической схемы, в рамках которой под видом «специальных программ» для ускорения замедленных сервисов россиянам направляют ссылки на вредоносные файлы или фишинговые страницы. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации правоохранителей, мошенники обманывают граждан под предлогом «ускорить приложение», «разблокировать интернет» или «снять ограничения».

«Злоумышленники предлагают «специальные программы» для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями», – сообщили в киберполиции.

На самом деле людям направляют вредоносные файлы (чаще всего APK для Android) или переводят их на фишинговые страницы. После установки такие программы могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения.

В ряде случаев потенциальной жертве предлагают ввести данные карты «для активации сервиса», после чего происходит списание денег со счета.

«Если вам предлагают «техническое решение» вне официального магазина приложений – это не помощь, а попытка вас обмануть», – резюмировали в ведомстве.

Ранее компания по информационной безопасности F6 предупредила пользователей о запуске мошенниками вредоносного бота, который, якобы, ускоряет мессенджер Telegram.

