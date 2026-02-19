Полиция с начала года предотвратила более 20 нападений на образовательные учреждения

В России сотрудники полиции с начала 2026 года предотвратили 21 попытку нападений в образовательных организациях. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях. Уже с начала этого года в 15 регионах страны предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей», – сказал глава МВД.

Колокольцев рассказал о предотвращении планов совершения теракта 15-летним подростком в Алтайском крае. Юноша размещал информацию о способах совершения подобных деяний в социальных сетях.

Как ранее сообщал «Новый День», в Пермском крае 13-летний ученик школы нанес своему однокласснику удары ножом в область тела и шеи из-за конфликта. Пострадавший госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube