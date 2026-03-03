В России началось половодье: в каких реках поднялся уровень воды

На некоторых реках в европейской части России после резкого потепления началось весеннее половодье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мощная волна весеннего тепла, проникшая на территорию большинства регионов Европейской России еще в последние дни февраля, в первые два дня марта местами достигла рекордных величин и спровоцировала на некоторых реках процессы начала весеннего половодья», – написал синоптик в своем телеграм-канале.

По его данным, повышение уровня воды на 0,3-0,8 метра за сутки зафиксировано на Волге в Тверской области, реках Чир и Миус в Ростовской области, реке Малый Черемшан в Татарстане и реке Аварское Койсу в Дагестане.

Вместе с тем уровень воды превысил неблагоприятную отметку на реке Нижний Выг у города Беломорска в Карелии и на реке Айдар у села Новоселовка в ЛНР. Опасная отметка также превышена на реке Деркул у поселка Беловодск в ЛНР.

Также отмечается, что превышена отметка выхода воды на пойму на реке Псел у города Обоянь в Курской области, реке Кальмиус у поселка Приморское и на реке Мокрая Волноваха у села Николаевка, на реке Кальчик у села Кремневка в ДНР, а также на реке Евсуг у поселка Петровка в ЛНР.

В связи с ветровым нагоном с Таганрогского залива фиксируется повышение уровня воды на 0,3-0,5 метра в сутки на устьевом участке Дона в Ростовской области. Из-за сбросов Нижегородской ГЭС на Волге у города Городец Нижегородской области уровень воды за сутки увеличился на 0,8 метра.

Ранее МЧС России предупредило, что весенний паводок в стране будет непростым. По оценкам Росгидромета, на большей части России количество выпавших осадков уже превысило норму, что может привести к повышению уровня воды до опасных меток.

Москва, Наталья Петрова

