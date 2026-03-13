«Ситуация остается сложной»: россиянки мало рожают, несмотря на принятые меры, – Минтруд РФ

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. По его словам, в прошлом году только 18 регионов показали рост суммарного коэффициента рождаемости. Заявление прозвучало на итоговой коллегии ведомства.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода – с 15 до 50 лет. Для естественного воспроизводства населения он должен составлять не менее 2,1.

«Несмотря на предпринятые усилия, ситуация остается сложной», – констатировал министр (цитата по «Интерфаксу»). «По предварительным данным за 12 месяцев 2025 года рост суммарного коэффициента рождаемости показали только 18 субъектов из разных федеральных округов», – сказал Котяков. Он уточнил, что в 35 регионах в 2025 году отмечен рост суммарного коэффициента рождаемости первых детей, и в 23 – вторых. При этом в остальных субъектах РФ «эти показатели остаются на прежнем уровне или снижаются», – заявил министр.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что рост рождаемости зафиксирован в Севастополе, Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Еврейской автономной области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чукотском автономном округе, Марий Эл, Белгородской, Магаданской, Саратовской, Воронежской областях и Карелии.

Голикова указала, что это не рост и не превышение суммарного коэффициента рождаемости, а тенденция к увеличению, сообщает «Коммерсантъ». По ее словам, российские власти видят, в каких регионах рост рождаемости становится приоритетом. Преодоление негативной тенденции заметно там, где «занимаются этим», отметила Голикова.

Ранее сообщалось, что в России продолжает снижаться рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости в нашей стране, согласно официальной статистике, составил на декабрь 2025 года 1,374. По сравнению с данными Росстата по итогам 2024 года произошло снижение показателя – тогда он составлял 1,4.

