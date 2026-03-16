Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы признал виновным мессенджер Telegram в неудалении запрещенной в России информации и назначил административное наказание в виде штрафа на 35 млн рублей.

Мессенджер признан виновным по пяти протоколам об административном правонарушении, предусмотренным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера), передает «Интерфакс».

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram в России, так как мессенджер по-прежнему не соблюдает законодательство России, не предпринимает меры по защите персональных данных, противодействию мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях.

Москва, Наталья Петрова

