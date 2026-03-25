Минцифры представило проект по модернизации «Почты России»

Минцифры РФ направило в правительство комплексный законопроект, целью которого является модернизация почтовой отрасли. В частности, в документе предусматриваются системные изменения в работе АО «Почта России».

В проекте предлагаются изменения лицензионных требований для почтовых операторов: их уставный капитал должен будет составлять не менее 5 млн рублей, объем собственных средств – от 1 до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков – от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет.

Кроме того, Минцифры предлагает ввести дифференцированную госпошлину за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня – 100 млн рублей, регионального – 10 млн рублей, местного – 1 млн рублей. При этом с «Почты России» госпошлина взиматься не будет.

Планируется обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда.

Банкам хотят запретить взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.

«Почта России» получит право продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие возможность продажи лекарств через почтовые отделения.

Также «Почта России», согласно проекту, сможет привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок, и, помимо этого, получит возможность размещать рекламу на платежных документах за коммунальные услуги. Полученные средства пойдут на развитие сети почтового оператора.

«Указанные меры направлены на модернизацию почтовой отрасли, расширение доступных для граждан сервисов, повышение качества и безопасности доставки корреспонденции, а также укрепление финансовой устойчивости «Почты России», – заключили в Минцифры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

