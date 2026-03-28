Граждане России, которые будут призваны в армию в ходе весенней кампании, будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов на территории РФ, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. ОБ этом сообщил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», – подчеркнул он.

По его словам, около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска.

Цимлянский также отметил, что задание на осенний призыв, установленное указом главы государства, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тыс. человек.

Москва, Анастасия Смирнова

