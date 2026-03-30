Хакеры совершили более 19 млн кибератак на реестр воинского учета РФ

Хакеры совершили более 19 млн попыток взлома реестра воинского учета. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Необходимо отметить, что на протяжении всего периода эксплуатации реестр воинского учета подвергается атакам со стороны хакерских группировок. <...> Всего было совершено более 19 млн атак», – сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Бурдинский сообщил, что Министерство обороны РФ предприняло все меры для защиты данных. Утечек персональных сведений допущено не было, подчеркнул генерал.

В прошлом году в России приняли закон о круглогодичном призыве в армию. В течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом непосредственная отправка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться, как и прежде, дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube