Военкоматы в России смогут принимать решения об отсрочке без явки призывника

Призывники в России смогут получать отсрочку от армии без визита в военный комиссариат при наличии полных данных в реестре воинского учета. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов.

Отсрочку от призыва могут получить студенты вузов и колледжей очной формы, аспиранты, ухаживающие за детьми или инвалидами-родственниками, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний, а также имеющим категорию «Г» по здоровью.

В прошлом году в России приняли закон о круглогодичном призыве в армию. В течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом непосредственная отправка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться, как и прежде, дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Москва, Зоя Осколкова

