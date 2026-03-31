В российских школах второй иностранный язык станет обязательным

В России планируют сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Новшество содержится в проекте Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, который уже получил одобрение совета Министерства просвещения РФ.

Согласно планам министерства, новый стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минпросвещения РФ.

В документе говорится, что учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение иностранного языка и второго иностранного языка наряду с другими предметами. Обязательными также будут русский язык, литература, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

Надо отметить, что с 1 сентября 2026 года Минпросвещения планировало сократить в школах количество часов на изучение иностранного языка. Количество уроков сократят в 5-7-х классах до двух в неделю. По данным ведомства, это необходимо для оптимизации нагрузки на учеников и рационального перераспределения учебного времени. Для восьмиклассников и девятиклассников оставят три урока иностранного в неделю.

Москва, Наталья Петрова

