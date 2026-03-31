Минпросвещения отрицает планы по введению второго обязательного иностранного языка в школах

В Минпросвещения России заявили, что информация об обязательном изучении второго иностранного языка в школах не соответствует действительности. Учащиеся будут изучать его по своему выбору, отметили в ведомстве.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ информируем, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено. Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий», – говорится в комментарии Минпросвещения.

В ведомстве также уточнили, что распространяемые в информационном пространстве сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ не соответствуют действительности.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на проект приказа Минпросвещения сообщил, что в России планируют ввести обязательное изучение второго иностранного языка в школах. Отмечалось, что нововведение может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube