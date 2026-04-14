В 2026 году предотвращено 37 нападений на школы и вузы в России

В России в 2026 году силовики пресекли на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на образовательные учреждения. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Бортников.

«В этом году предотвращено 37 таких преступлений», – сказал руководитель спецслужбы, отметив, что многие из фигурантов не задумывались о последствиях, а также неотвратимости и строгости наказания.

Как сообщил Бортников, украинские спецслужбы в создаваемых закрытых группах в соцсетях и мессенджерах продвигают идеи массовых убийств и провоцируют подростков на вооруженные нападения, передает РИА «Новости».

В 2025 году в России было заблокировано более 170 тыс. фото- и видеоматериалов террористического содержания, уточнил он.

По словам главы ФСБ, противник также использует для этого игровые онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок.

Бортников отметил, что в ходе профилактики антитеррора необходимо развивать у подростков критическое мышление и шире использовать российские соцсети, а также популярные у молодежи информационные ресурсы.

Напомним, в феврале глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщал, что сотрудники полиции с начала года предотвратили 21 попытку нападений на учащихся и преподавателей образовательных организаций.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

