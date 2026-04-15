Четверть россиян недовольны своей фигурой, а 60% хотели бы похудеть

Большинство россиян (63%) считают, что им нужно поработать над своей физической формой перед летним сезоном, при этом еще 25% полностью недовольны своей фигурой. Лишь 12% сообщили, что у них все в порядке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который совместно провели социальная сеть «Одноклассники» и проекты «Здоровье Mail» и «Новости Mail». В исследовании приняли участие свыше 5 тысяч человек более чем из 50 регионов России.

Почти треть респондентов отметили у себя значительный лишний вес (более 10 кг), еще около трети – избыточный вес (5-10 кг). В целом 60% опрошенных хотели бы похудеть вне зависимости от времени года. Еще 24% считают, что сбросить вес можно, но это не обязательно, а 15% устраивает текущая форма.

Опрос показал разрыв между намерениями и реальными действиями респондентов: 29% регулярно занимаются спортом, 36% ограничиваются легкой активностью, 15% тренируются редко, а 20% не занимаются вовсе. Среди наиболее популярных видов активности – прогулки и скандинавская ходьба (50%), домашние тренировки по видео или приложениям (32%), занятия в зале или фитнес-клубе (21%).

Что касается питания, то 51% участников опроса стараются питаться правильно, но иногда позволяют себе «вредности». О проблемах с режимом питания (переедание, нерегулярность) сообщили 22%. Еще 19% не следят за рационом и не ограничивают себя, а 7% придерживаются принципов здорового питания.

Говоря о способах похудения к летнему сезону, 31% опрошенных выбирают комплексный подход – сочетание физической активности и корректировки питания. Еще 28% планируют делать ставку на диету или ограничения в питании (например, дефицит калорий или отказ от сладкого), 9% – только на тренировки (кардио, силовые). Экспресс-методы (детокс, голодание, БАДы) рассматривают 2%.

Эксперт проекта «Здоровье Mail», эндокринолог и диетолог Мария Елесина предупреждает, что быстрое похудение к лету может навредить здоровью и часто заканчивается возвратом веса. По ее словам, безопасный темп снижения веса – 0,5-1 кг в неделю.

Среди факторов, которые мешают похудению, респонденты чаще всего называли отсутствие силы воли (24%), сложность соблюдения диеты (14%), проблемы со здоровьем (11%) и нехватку времени (10%). При этом 26% заявили, что не видят препятствий на пути к желаемой форме.

По данным соцсети ОК, с начала апреля 2026 года пользователи чаще обращаются к материалам раздела «Здоровье». В числе самых популярных – видеоролики профессора Владимира Дадали о сбалансированном питании и простых полезных блюдах, материалы о том, как скорректировать рацион при весеннем авитаминозе, а также советы, как снизить тягу к сладкому.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

