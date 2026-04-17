«Траты существенно выросли»: опрос показал, как похудение влияет на расходы

Для большинства жителей России решение похудеть оборачивается увеличением расходов, зачастую траты бывают существенными. На это указывают результаты исследования группы «Ренессанс Страхование».

Согласно опросу, расходы 39% россиян, по их признанию, заметно возросли после начала похудения, передает «Прайм». Из них почти половине (48%) пришлось дополнительно тратить до 5 тысяч рублей, 29% увеличили свои расходы на 5-10 тысяч рублей, а 23% – на 15 тысяч рублей в месяц.

Лишь 7% респондентов отметили, что переход на здоровый образ жизни привел к снижению ежемесячных расходов. Каждый третий (32%) не заметил изменений в регулярных тратах. Остальные сообщили о несущественном росте расходов.

Москва, Наталья Петрова

