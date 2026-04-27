В МВД рассказали, как распознать мошеннические инвестиции

В МВД России предупредили, что обещания гарантированной прибыли в короткий срок и требования внести предоплату являются признаками мошенничества с инвестициями в мессенджерах.

«Признаками мошенничества в данных категориях являются обещания гарантированной прибыли в короткий срок, давление на срочность («акция заканчивается», «последние места»), требование внести деньги для «старта», – сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

В МВД обратили внимание на то, что злоумышленники зачастую просят потенциальных жертв оформить кредит или рассрочку якобы для выполнения задания. Как отметили в ведомстве, чтобы защитить себя от мошенников, рекомендуется игнорировать любые предложения о легком заработке, не вносить средства в различные боты и на платформы, не оформлять кредиты по просьбе незнакомцев и не делиться скриншотами банковских приложений.

Ранее сообщалось, что мошенники создают ресурсы, оформленные под официальные сайты Следственного комитета России, и дополняют их контактами, связавшись по которым можно якобы получить компенсационные выплаты.

Москва, Наталья Петрова

