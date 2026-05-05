Госдума в мае примет новый пакет мер по борьбе с мошенниками

Депутаты Госдумы планируют в мае одобрить новый пакет мер для противодействия мошенникам. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в ближайшее время Госдума продолжит рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается ввести новые комплексные меры по борьбе с онлайн и телефонным мошенничеством, включая маркировку международных звонков. Кроме того, планируется ввести детские сим-карты и обеспечить восстановление доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами.

«Планируем в мае выйти на решения. Новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников», – резюмировал Володин в «Максе».

Спикер Госдумы привел данные МВД, согласно которым количество случаев мошенничества за первый квартал 2026 года сократилось на 18,3%, дистанционного – на 22,7%. Число онлайн-краж уменьшилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации – на 45,3%, с использованием IT-технологий – на 29,5%.

Ранее в Минцифры сообщили о разработке третьего пакета мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Первый пакет антифрод-мер был принят в марте 2025 года. Более 30 поправок в законы вступили в силу в сентябре прошлого года. Второй пакет, в который вошло около 20 мер, был принят Госдумой в первом чтении 10 февраля 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

