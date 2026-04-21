В России готовится третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова.

«Начали формирование третьего пакета мер, которые называем сейчас кодовым названием «Антифрод 3». Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение», – цитирует Скворцову «Интерфакс».

Первый пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года. Более 30 поправок в законы вступили в силу в сентябре прошлого года. Второй пакет, в который вошло около 20 мер, был принят Госдумой в первом чтении 10 февраля 2026 года.

Ранее комитет ГД по информационной политике отклонил законопроект, предусматривающий маркировку контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Депутаты посчитали, что в случае принятия проекта «отмаркировать придется 90% всего интернета, а мошенники, естественно, маркировать ничего не будут».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

