Минцифры: в Москве восстановили работу мобильного интернета

В Москве восстановили доступ к мобильному интернету. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ.

«Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам», – говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры уточнили, что точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что домашний интернет и Wi-Fi работают штатно. «В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов», – добавили в Минцифры.

О возможных перебоях в работе мобильного интернета в Москве операторы предупредили пользователей накануне. По словам жителей столицы, сегодня в городе не только не было доступа в Сеть, но и также не отправлялись СМС-сообщения. Можно было совершать только звонки по сотовой связи.

Москва, Зоя Осколкова

