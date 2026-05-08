Власти РФ избавили владельцев сайтов от контроля за маркировкой ИИ-контента

Владельцев сайтов в России избавили от контроля за маркировкой контента, сгенерированного с использованием искусственного интеллекта. Спорный пункт убрали из законопроекта, регулирующего применение ИИ.

Из новой версии законопроекта об использовании искусственного интеллекта исчезло положение о том, что онлайн-ресурсы будут обязаны проверять маркировку размещенного на них контента, созданного с применением ИИ, пишут «Известия». В предыдущем варианте документа говорилось, что онлайн-площадки должны проверять наличие маркировки, а в случае ее отсутствия удалять такой контент.

Против маркировки выступало бизнес-сообщество. Торгово-промышленная палата (ТПП), ряд отраслевых сообществ и крупных компаний в отзывах на законопроект обратили внимание на то, что исполнить это требование технически невозможно.

Проблематику вопроса понимали и в Госдуме. Как ранее отмечал замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин, в случае принятия законопроекта «отмаркировать придется 90% всего интернета, а мошенники, естественно, маркировать ничего не будут».

«Мера была смягчена по итогам обсуждения законопроекта с бизнес-сообществом, – сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. – Согласно текущей версии документа, обязанность по машиночитаемой маркировке аудиовизуального контента, сгенерированного с помощью ИИ, лежит на владельцах ИИ-сервисов, а конкретные случаи обязательной маркировки будут определяться правительством».

В свою очередь в Минцифры заявили, что придерживаются подхода, согласно которому закон об использовании ИИ должен носить рамочный характер. А особенности регулирования должны закрепляться на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики соответствующих сфер: транспорта, медицины, образования и так далее.

Москва, Зоя Осколкова

