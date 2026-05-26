В России принят закон о сроках исковой давности при приватизации

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о сроках исковой давности при приватизации. Об этом сообщается на сайте парламента. Президент России Владимир Путин поддержал новую норму и заявил, что данный вопрос нужно должным образом отрегулировать в самое ближайшее время.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статьи 196 и 217 части первой Гражданского кодекса РФ. «Документом устанавливается, что срок исковой давности по искам об истребовании имущества, выбывшего из владения Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в результате его приватизации, а также по искам о применении иных гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества не может превышать десять лет со дня нарушения права», – сообщили в ГД.

При этом закон относит споры, связанные с передачей религиозным организациям имущества религиозного назначения, к исключениям, на которые не распространяется предельный 10-летний срок исковой давности. Новые нормы вступят в силу со дня их официального опубликования.

Как ранее отмечал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принятие поправок будет способствовать окончательному разрешению вопросов, связанных с итогами приватизации, и обеспечит долгосрочную стабильность в сфере имущественных отношений.

Сегодня Владимир Путин во время совещания с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил, что вопрос о сроке давности по приватизационным сделкам необходимо отрегулировать и принять решения в самое ближайшее время.

«Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», – заключил глава государства.

Москва, Зоя Осколкова

