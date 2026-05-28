Омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей в России

Возраст трудоустройства в России может быть снижен до 12 лет. С соответствующим предложением выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

«Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», – сказала Ярославская.

Подростки в России хотят устроиться на подработку в летние каникулы, но в настоящее время легкий труд ребенка допускается только с 14 лет и при наличии письменного согласия одного из родителей.

Ранее сообщалось, что для рынка труда «совмещение нескольких источников дохода» стало новой нормой. Свыше 20% россиян совмещают работу в найме с самозанятостью и подработками.

Москва, Зоя Осколкова

