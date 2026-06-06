В России хотят ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах

Минцифры планирует внедрить возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на полях ПМЭФ.

«Я думаю, ближайшая повестка – это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», – сказал министр, чьи слова приводит «Интерфакс».

Шадаев обратил внимание, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению, «по пути жестких ограничений». Министр добавил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации.

Ранее в Общественной палате РФ предложили огранить доступ к детям до 14 лет. Это поможет в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении несовершеннолетних, полагает член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он при этом отметил, что такое решение отсечет возможные контакты детей с мошенниками, однако «не даст полной гарантии», если подросток использует обходы блокировок в виде VPN.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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