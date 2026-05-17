В Общественной палате РФ призвали ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести допуск к социальным сетям только с 14 лет. По его мнению, это поможет в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей.

«Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет», – сказал Машаров (цитата по РИА «Новости»).

Общественник ранее уже выступал с этой инициативой, но предлагал ограничивать доступ к соцсетям с 16 лет. Сейчас, его словам, с учетом уже предпринятых мер со стороны государства, которые позволили отсечь большой процент трафика мошеннических атак на детей, возрастную планку для доступа к социальным сетям необходимо установить с 14 лет.

Член ОП при этом отметил, что такое решение отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но «не даст полной гарантии», если подросток использует обходы блокировок в виде VPN.

Напомним, в конце прошлого года запрет на соцсети до 16 лет ввела Австралия. О введении возрастного ограничения на социальные сети сообщали также Франция, Испания и Дания. Кроме того, подобный план анонсировали власти Норвегии.

В феврале глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что вопрос возрастных ограничений для доступа к соцсетям стал актуальным и обязательно будет предметом обсуждения – это требование времени. Парламентарий полагает, что такие ограничения объективно назрели, поскольку «слишком много опасностей для детей в возрасте 6, 7 и 8 лет можно встретить на площадках, разных ресурсах, в том числе соцсетей».

Москва, Наталья Петрова

