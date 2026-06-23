Траур объявлен в Воронежской области с 23 по 25 июня после ракетного удара ВСУ

В Воронежской области объявлен трехдневный траур в связи с гибелью мирных жителей в результате ракетной атаки ВСУ на областной центр, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В связи с трагедией подписал Указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура в Воронежской области», – написал он в «Максе».

По его словам, в течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Областным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано изменить содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий.

22 июня в результате ракетного удара ВСУ по Воронежу погибли пять человек, несколько десятков жителей обратились за помощью к медикам.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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