Пятеро человек погибли, десятки ранены в Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ

В Воронеже в результате ракетной атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима погибли пятеро человек. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. По его словам, несколько десятков жителей обратились за помощью к медикам.

«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – отметил губернатор в своем канале в «Максе» по итогам расширенного заседания оперативного штаба регионального правительства.

Гусев также сообщил, что наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. «На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются», – уточнил он.

Также повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов – в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

Губернатор заверил, что всем пострадавшим при ракетной атаке будет оказана помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения – по 300 тыс. рублей.

Воронеж, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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