Аферисты взяли на вооружение схему обмана с доплатой за турпутевки

В разгар высокого сезона отпусков мошенники стали применять схему обмана с доплатой за туры. Злоумышленники связываются с туристами и просят доплату за уже купленные турпутевки под предлогом подорожания гостиницы или билетов, предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Аферисты выходят на связь с туристами за день-два до вылета и настаивают на быстром принятии решения. Потенциальных жертв направляют для «доплаты» по фишинговым ссылкам. Переход по таким ссылкам грозит не только потерей денег, но и утечкой платежных данных – карт, счетов и пр.

АТОР призвала туристов не доверять звонкам от незнакомцев, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные. В случае сомнений необходимо связаться с менеджером турагентства, где был приобретен тур, или проверить информацию на официальном сайте туроператора.

Ранее стало известно о мошеннической схеме, которая активизировалась с наступлением летнего сезона – аферисты размещают в общественных местах наклейки с QR-кодом на бесплатный Wi-Fi, который ведет на фишинговый ресурс.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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