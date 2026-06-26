В России появилась новая мошенническая схема с талонами на бензин

На фоне новостей о ситуации на топливном рынке в России зафиксирована новая мошенническая схема – аферисты предлагают автовладельцам получить бензин по записи и без очереди. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники звонят жертвам от имени регионального министерства транспорта или правительства и сообщают о введении в регионе особого режима распределения топлива. Затем они предлагают получить «по адресной программе поддержки» именной государственный талон на 20 литров бензина. Для правдоподобности легенды аферисты называют адрес конкретной АЗС, где якобы можно получить топливо.

Мошенники предупреждают, что талон нужно активировать в течение 48 часов с помощью смс-кода, который нужно ввести на фишинговом сайте, в противном случае, утверждают они, «неиспользованный лимит вернется в резервный фонд и будет передан социальным службам».

В итоге человек рискует стать жертвой фишинга или потерять доступ к своим аккаунтам в мессенджерах.

В киберполиции рекомендовали использовать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию, не вводить данные из СМС и push-уведомлений на незнакомых интернет-страницах и перепроверять данные о сайте на специальных сервисах.

«Если вам поступил такой звонок, сразу кладите трубку. Не называйте никаких данных, не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложений», – посоветовали в МВД. Правоохранители отметили, что любую информацию можно перепроверить, обратившись в ведомства напрямую по указанным на официальных сайтах телефонах.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube