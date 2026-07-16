Приложения VK и «Макс» исчезли из магазина Google Play

Приложения VK и мессенджер «Макс» удалили из магазина Google Play. Об этом сообщила пресс-служба компании VK.

«Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений», – говорится в уведомлении.

В настоящее время приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для ОС Android.

«Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK», – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple удалила приложения VK из App Store. Это значит, что владельцы IPhone не смогут скачать или обновить эти программы, а уведомления перестали приходить.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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