Сколько должна длиться перемена в школе

Минпросвещения России выпустило рекомендации по длительности перемен в школах.

Как сообщает ведомство, перерывы между уроками не должны быть менее 10 минут. Большие перемены после второго или третьего урока должны длиться 20-30 минут. Этого времени должно хватать для организации полноценного питания учеников.

Руководству школ следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня.

Также вместо одной большой перемены можно установить две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения России.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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