Для школьников определили максимальное число уроков в день

Максимальная допустимая нагрузка для школьников составляет семь уроков в день, следует из методических рекомендаций Минпросвещения РФ.

Число уроков для первоклассников рекомендовано увеличивать постепенно. В сентябре и октябре им разрешено проводить три урока в день, в ноябре и декабре – до четырех. Продолжительность занятий в этот период должна составлять 35 минут, а с января по май уроки могут длиться 40 минут. Один раз в неделю у первоклашек может быть пять уроков за счет включения в расписание физкультуры, передает РИА «Новости».

Максимально нагрузка во 2-4-х классах не должна превышать пяти уроков в день. При этом один раз в неделю может быть шесть занятий за счет включения физкультуры. В 5-6-х классах допускается не более шести уроков в день, в 7-11-х классах – семь уроков.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что новый учебный год в школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. В школы пойдут порядка 17,5 млн детей, из них в первый класс – 1,5 млн человек. В пресс-службе ведомства пояснили, что образовательные организации утверждают календарный учебный график на основе федеральных рекомендаций, но могут составить собственный график на их основе.

Москва, Наталья Петрова